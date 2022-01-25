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Хозяйка на стиле: Рудковская вышла во двор своего особняка на Рублевке в леопардовом костюме Dior

Бизнес-леди даже в домашней обстановке одета с иголочки.

Хозяйка на стиле: Рудковская вышла во двор своего особняка на Рублевке в леопардовом костюме Dior
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Светская львица Яна Рудковская снискала от историка моды Александра Васильева похвалу за свой внушительный гардероб, а также звание иконы стиля.

В подтверждение своего лестного титула жена Евгения Плющенко накануне появилась во дворе своего роскошного особняка на Рублевке в люксовом костюме актуального леопардового принта Dior.

Яна Рудковская с подругой на стройке. Фото: Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Рудковская встречала гостей. К ней наведалась давняя подруга Екатерина Одинцова, которая занимается дизайном и ремонтом интерьеров. Жена Евгения Плющенко показала гостье новую стройку – академия фигурного катания, которая стоит буквально на одной территории с домом, расширяется, и требуются новые пространства.

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