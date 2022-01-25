«Саша победил!»: Андрей Малахов показал, как сынишка сражался с пакетом

Андрей Малахов в своем микроблоге иногда посвящает подписчиков в свои частную жизнь. На сей раз телеведущий показал, что произошло в результате игру его маленького сынишки с пакетом в гостинице.

Звезда экрана запечатлел картину, оставшуюся после веселого «сражения», как назвал отец игру: «Итоги вечера: битва Алеши Поповича за курс рубля. Саша победил!».

Вся кровать в гостиничном номере оказалась усыпана лоскутами, оставшимися от пластикового пакета в гостинице. Каким образом маленький Саша Малахов искромсал его, отец не сообщил.

Напомним, что сыну Андрея Малахова, родившемуся в браке с Натальей Шкулевой, четыре года. Звездный отец не показывает мальчика публике, скрывая его от всех.

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