Точно школьница: Кудрявцева в белом кружевном платье поддержала тренд на пышные рукава

Телеведущая Лера Кудрявцева еженедельно появляется в эфире канале НТВ, чтобы побеседовать со звездами и выведать у них их секреты. Блондинка уже давно сама стала знаменитостью и имеет целую армию фанатов, так что за ее жизнью пристально наблюдают поклонники.

В своем микроблоге Кудрявцева регулярно показывает закулисье рабочего процесса. И на этот раз продемонстрировала сборы в гримерке. Лера нарядилась в белое платье с контрастным сарафаном поверх а-ля школьница.

Образ стильным сделали английский бант на шее красотки и актуальные пышные рукава, про которые не раз рассказывала Эвелина Хромченко.

При этом теледива вела себя так, будто ничего и не произошло – ночью красотка перепугала поклонников, отправившись на МРТ. Что именно случилось у звезды, раз ей потребовалось срочное обследование, она не уточнила.

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