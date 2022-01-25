Совесть потеряла: Каменских на пряже бесстыдно задрала футболку и показала, что под ней скрывает

Звезда украинской сцены Настя Каменских после распада группы «Потап и Настя» строит сольную карьеру. У звезды миллионы фолловеров в Instagram, которые следят за каждым шагом любимицы и стараются не пропускать публикации от артистки.

На этот раз Каменских, отдыхавшая в Мексике, решила подразнить фанатов пикантными кадрами. Красотка бесстыдно задрала футболку, предъявив в камеру то, что под ней скрыто.

Оказалось, что на певице бикини из мерцающих пайеток, и девушка преспокойно продолжила позировать перед камерой.

Многим поклонникам стало любопытно, а как на сии развлечения красотки-жены реагирует ее муж Потап? Но раз такой контент появляется, что наверняка он не против.

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