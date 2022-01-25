Вид сзади: выходя из бассейна, Лорак не заметила, как мокрые трусики впились в недра

Многие звезды в новогодние каникулы много работали, развлекая поклонников на корпоративах и концертах. И отпуск устроили себе уже после того, как начались рабочие дни в январе.

Среди улетевших отдыхать – певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек. Поп-дива не сообщила пока фолловерам в Сети, где именно находится, зато уже успела порадовать публику смелыми кадрами в купальнике.

Один из снимков получился очень провокационным. Лорак, выходя из бассейна, позировала спиной к фотографу, и не заметила, как ее мокрые трусики от монокини впились в недра. Виды сзади получились довольно пикантными.

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