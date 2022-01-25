Один другого целует: Рудковская засняла, как между собой общаются сыновья от Плющенко

Бизнес-леди Яна Рудковская обожает наблюдать за своими сыновьями от Евгения Плющенко. Старшему Саше, или Гном Гномычу, уже девять лет, а младшему Арсению, или Директору, нет и полутора годиков. Но несмотря на большую разницу, мальчики очень трепетно относятся друг к другу.

На новых кадрах, которыми поделилась Рудковская, она показала, как ребята вместе расположились на кровати с игрушками. В какой-то момент кроха Арсений наклонился к братику, чтобы поцеловать, и Гном Гномыч, погладив малыша по голове, ответил на его ласку.

Отметим, что и у Рудковской, и у Плющенко это – не единственные дети. Фигурист впервые стал отцом в 2006 году, у него есть сын Егор Ермак, а светская львица родила в отношениях с Виктором Батуриным, а также стала приемной мамой его ребенка.

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