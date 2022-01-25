Только Харламову не показывайте: Гузеева призналась, что в сексе является брезгливой партнершей

В эфире передачи «Давай поженимся!» на Первом канале ведущая Лариса Гузеева, общаясь с невестами, пришедшими покорять сердце главного героя из Магадана, затронута тему здоровья.

Участницы шоу как одна заботятся о своем и здоровье будущего потомства. А потому предъявляют к потенциальным мужьям жесткие требования – полный чек-ап организма, в том числе половую систему. И Гузеева согласилась – это важно. И разоткровенничалась:

«Я вас понимаю! Я настолько брезгливый человек, что даже со справкой это дело терпеть не могу», — призналась актриса.

Раннее Роза Сябитова рассказывала о своих эротических предпочтениях. Телесваха признавалась, что любит, когда у мужчин животик, чтобы зарываться в него лицом. Это стало очередным поводом для шуток со стороны комика Гарика Харламова.

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