Бюстгальтер снят: Асмус вслед за Рудовой нарядилась в серебристый топ, едва прикрывающий грудь

Актриса театра и кино Кристина Асмус любит привлекать к себе внимание. Девушка после нашумевшего фильма «Текст» у определенной части фанатов ассоциируется с красавицей без комплексов, и в некотором смысле, так оно и есть.

Накануне Асмус нарядилась в кроп-топ из серебристых страз – укороченная модель на тонких бретелях носится без бюстгальтера и едва прикрывает грудь. Дополнил столь дерзкий верх спокойный низ в виде джинсов с завышенной талией. Красотка позировала в ванной.

Точно такой же топ есть у другой яркой блондинки из мира кино – актрисы Натальи Рудовой. Девушка обычно надевает его на тусовки, и всегда становится центром внимания.

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