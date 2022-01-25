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Бюстгальтер снят: Асмус вслед за Рудовой нарядилась в серебристый топ, едва прикрывающий грудь

Бывшая жена Гарика Харламова покрасовалась в модном образе в ванной.

Бюстгальтер снят: Асмус вслед за Рудовой нарядилась в серебристый топ, едва прикрывающий грудь
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Актриса театра и кино Кристина Асмус любит привлекать к себе внимание. Девушка после нашумевшего фильма «Текст» у определенной части фанатов ассоциируется с красавицей без комплексов, и в некотором смысле, так оно и есть.

Накануне Асмус нарядилась в кроп-топ из серебристых страз – укороченная модель на тонких бретелях носится без бюстгальтера и едва прикрывает грудь. Дополнил столь дерзкий верх спокойный низ в виде джинсов с завышенной талией. Красотка позировала в ванной.

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Точно такой же топ есть у другой яркой блондинки из мира кино – актрисы Натальи Рудовой. Девушка обычно надевает его на тусовки, и всегда становится центром внимания.

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