С горки с ветерком: Лиза Галкина весело покаталась с братом и папой на санках в саду

Дочка Пугачевой так же, как все ее ровесники, обожает веселиться.

После обильных снегопадов замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь превратился в снежное королевство. Но убирать сугробы юморист не торопится – это отличная возможность прочувствовать зиму по-настоящему, а также устроить развлечения для детей.

И долго медлить веселое семейство не стало. Вооружившись санками, глава семьи с двойняшками Лизой и Гарри отправились кататься с горок.

Разумеется, Галкин записал на видео, как забавно они с детьми провели время. Стремительно катясь вниз, Лиза не смогла удержаться и визжала так, будто пробует экстремальный аттракцион.

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