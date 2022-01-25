Поплескалась: Клава Кока в бассейне сверкнула мокрой грудью в лифе-треугольничке

Звезда плавала под открытым небом и не забыла взять с собой камеру.

Поп-исполнительница Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, улетела отдыхать на Мальдивы. Звезда на этот раз проводит отпуск одна, без Ольги Бузовой, — похоже, их дружбе действительно пришел конец после скандала с видео.

Первый день Коки на райском острове прошел плодотворно – девушка пообщалась с подписчиками в Instagram, провела им экскурсию по своему резорту и даже показала себя любимую в бикини.

Но на этом длинноногая красотка останавливаться не захотела. Она взяла с собой телефон в бассейн и оттуда тоже сделала несколько ярких снимков. При этом звезда красиво сверкнула бюстом в лифе-треугольничке прямо в камеру – иначе сделать селфи бы ей не удалось.

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