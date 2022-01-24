Ушанка, борода и снежок: Бурак Озчивит отметился на прогулке в стиле русского мужика морозным утром

Эта зима оказалась с сюрпризами не только для жителей России, но и стран Европы. Снегом завалило не только юг и центр нашей страны, но и страны Европы. Не обошла стороной стихия и Турцию.

В Стамбуле, к примеру, при температуре в +1 — +2 градуса тоже наблюдаются осадки в виде снега. И, хотя для россиян эта температура вполне приятна и комфортна, турки ее переносят с трудом.

Звезда «Великолепного века» и сериала «Королек – птичка певчая» Бурак Озчивит, к примеру, появился на прогулке по живописному лесочку порядком утепленный. Он примерил теплую куртку, ботинки, зимние перчатки и шапку-ушанку с мехом. В сочетании с бородой этот головной убор смотрелся весьма по-русски, что заметили его поклонники на территории России.

«Словно русский мужик морозным утром», «Ой, какой вы наш прям в этом образе», «Как русский Дед Мороз!» — написали пользователи Сети.

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