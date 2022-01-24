«Удивительным образом!»: какая одежда мгновенно омолаживает сразу на несколько лет, показала Хромченко

Эвелина Хромченко рекомендовала обратить на нее женщинам за 50.

Эвелина Хромченко в эфире шоу Первого канала «Модный приговор» обратила внимание на комплект, который подобрали стилисты для 50-летней героини.

Ведущая посоветовала обратить на него внимание женщинам, которые примерно в той же комплекции и возрасте, что и участница фэшн-преображения, поскольку облачение моментально сделало ее визуально моложе.

Героиня примерила рубашку с жилетом ниже бедер, напоминающим шанелевский твидовый жакет с модными металлическими пуговицами, а также укороченные брюки из золотистой ткани и в тон — трендовые ботинки на массивной подошве.

«Этот комплект удивительным образом делает нашу героиню моложе! Я бы хотела сказать дамам, которые имеют ту же комплекцию, что наша героиня, посмотрите, как здорово, когда шея открыта. Дамы с этими хорошенькими детскими щечками, довольно часто забывают, что им нужно демонстрировать шею», — заметила Эвелина Хромченко.

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