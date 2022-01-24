Победившая на «Евровидении» группа Maneskin отменила концерты в России

Итальянские рокеры должны были выступить в Москве и в Питере, но солист коллектива Дамиано Давид объявил, что тур не состоится.

В 2021 году победа итальянской рок-группы Maneskin на «Евровидении» стала резонансным событием. Коллектив, который состоит из троих парней и девушки, получил наибольшее число голосов и победил с большим отрывом.

Позже они приехали в Москву и даже дали интервью Ольге Бузовой. Солист Дамиано Давид даже красовался в шапке-ушанке. Музыканты отметили, что в России много красивых девушек.

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В 2022 году группа Maneskin снова собиралась приехать, но уже с концертами в рамках своего тура. Они наметили концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Поклонники были воодушевлены такой новостью. Однако 24 января стало известно, что группе пришлось отказаться от этих планов.

В марте они не отправятся в путешествие и не приедут в Россию. Рокеры пояснили, что не могут гарантировать безопасность на своих концертах из-за коронавируса. Тем более что они хотели также посетить ряд европейских стран, а там обострилась ситуация, связанная с пандемией.

Дамиано отметил в Instagram, что новые даты концертов объявят не позднее 1 марта. Поклонники в комментариях выразили свое расстройство. Многие признались, что намеревались отправиться на концерт группы из дальних уголков страны.

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