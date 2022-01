Умер легендарный Дон Уилсон: с мелодии его группы начиналась «Международная панорама» в СССР

Умер легендарный американский музыкант и сооснователь ансамбля The Ventures Дон Уилсон. Именно с мелодии этого коллектива начиналась советская программа «Международная панорама», также многие знают его по музыке из финала фильма «Криминальное чтиво», когда из кафе уходят Траволта и Джексон.

Влияние коллектива The Ventures признавали такие музыканты, как Джордж Харрисон, Джефф Бакстер, Джон Фогерти, Эл Ди Меола, а также The Kinks, The Cars, The Who, Deep Purple, Chicago, The Doors, Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Yes.

Как передает Deadline, со ссылкой на комментарий сына музыканта Тима, Дон Уилсон скончался от естественных причин в своем доме в родном городе Такома, штат Вашингтон. Некролог также опубликовал официальный аккаунт группы.

