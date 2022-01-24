Бондарчук пришла на премьеру в юбке-колоколе, а солистка «Фабрики» Гончарук — в белой косухе

В Москве состоялась премьера сериала «Ночные вызовы» с Мартином Фрименом. Оценить серии решили многие артисты и светские львицы.

В Москве в прошлом году снова стали проводить премии и организовывать фестивали. После Нового года некоторое время в столице было затишье, но теперь звезды снова посещают разные мероприятия. 24 января состоялась премьера 1-го сезона сериала «Ночные вызовы».

Картина повествует о полицейском Крисе из Ливерпуля, который переживает личностный кризис. Он работает в ночные смены и пытается найти поддержку в семье и среди коллег, чтобы помогать жителям города.

Увидеть первыми серии захватывающего сериала захотели многие известные персоны. Среди гостей оказался Даниил Белых, а также Александр Носик. Пришел в одиночестве и Денис Шведов. Звезда сериала «Доктор Преображенский» счастлив в браке с Александрой Розовской, но они редко вместе выходят в свет.

Посетила премьеру и солистка группы «Фабрика» Мария Гончарук. Молодая блондинка облачилась в модную белоснежную косуху из латекса с принтом. Она с удовольствием позировала перед фотографами.

А вот Светлана Бондарчук в свои 53 года может дать фору даже моделям. Она подчеркнула стройную фигуру, облачившись в алую мини-юбку и блузку с вышивкой. Несколько лет назад светская львица снова вышла замуж. Однако на красной дорожке она позировала одна.

Многие звезды были заинтригованы сериалом, который сняли в Великобритании. Главную роли в нем сыграл Мартин Фримен, который известен тем, что сыграл Ватсона в сериале BBC «Шерлок». Увидеть интригующий сериал «Ночные вызовы» можно будет с 26 января на платформе MORE.TV.

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