«Превзошла в красоте маму!»: младшая дочь Стриженовой в пальто-халате оттенка айвори вышла на променад

Ведущая Екатерина Стриженова рассказала поклонникам об успехах своей младшей дочери Александры, которая учится в Высшей школе современных социальных наук в МГУ и практикуется в известном глянцевом журнале.

«Умница, 6 зачетов и 6 экзаменов на «отлично»! Параллельно с практикой в журнале. Справилась!» — восхитилась ведущая своей наследницей.

Звезда ТВ поделилась с публикой в социальных сетях снимком повзрослевшей дочки-студентки во время зимнего променада. На прогулку Александра примерила пальто-халат оттенка айвори и в тон бейсболку тира каскетки. Именно такие модели Эвелина Хромченко называла ранее в числе главных трендов в мире головных уборов текущего сезона.

Многие фолловеры Екатерины Стриженовой были восхищены очарованием Саши.

«Красивая, как мама!», «Да даже превзошла в красоте маму!», «Какая девочка хорошенькая», «Ну что тут сказать, есть в кого и умом, и красотой», — прокомментировали люди.

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