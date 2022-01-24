Роскошь чистой воды: Водянова, блистая ослепительными перстнем и колье, предстала в свете

Вслед за Миланом в Париже 24 января стартовала Неделя моды. Топ-модель Наталья Водянова не могла упустить такое событие, представ перед публикой в пальто из ткани-хита этого сезона — твида.

Изюминкой на торте в ее образе стали роскошные украшения из сверкающих кристаллов Swarovski. Поигрывая блеском ожерелья, перстня и браслета, Наталья Водянова появилась в свете.

Отметим, ранее знаменитость посетила показ Paco Rabanne, после чего устроила в своем шикарном парижском доме кулуарную вечеринку, на которой решила отказаться от макияжа. К слову, тренд на естественность также поддержала Вера Брежнева, показав свои натуральные светлые, практически прозрачные, брови.

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