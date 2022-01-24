«Крик ребенка разрывает сердце»: Ксения Бородина высказалась о случае с погибшей женщиной на Крещение

Ксения Бородина высказалась о случае с погибшей женщиной на Крещение. Телеведущая призналась, что посмотрела видео с происшествием. Бородина призвала никогда не поддаваться бездумному риску и не надеяться на авось.
«Крик ребенка разрывает сердце! Зачем я посмотрела видео со звуком… это ужасно. Одна секунда — и мать на глазах своего ребенка уходит под лед навсегда. Это трагедия на всю жизнь. И проблема не в традиции, религии, а в обычном «авось».
Есть безопасные купели, где стоят спасатели, куда заходят, спускаясь по ступенькам, а не ныряют бомбочкой, будто в бассейн. Более того, любой батюшка вам скажет, что достаточно омовения в своем душе — вода везде одинаковая.
Вера не требует бездумного риска. Она за жизнь и благо. Нельзя купаться в проруби, которая для этого не оборудована, если там нет спасателей, если ты пьяный, после бани, имеешь проблемы с сердцем и т. д.
Я считаю, что купание в неподготовленных, стихийных купелях нужно просто запретить, а перед тем, как нырнуть, человека должен допустить врач. Тогда не будет трагедий в такой светлый праздник!» — поделилась своим мнением телеведущая в Instagram.
Напомним, 19 января жительница Ленобласти Анна Тупоршина погибла. 40-летняя женщина нырнула в необорудованную прорубь и ушла под воду на глазах у мужа и ребенка. Тело Анны все еще не могут найти спасатели.
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