«Крик ребенка разрывает сердце»: Ксения Бородина высказалась о случае с погибшей женщиной на Крещение

Ксения Бородина высказалась о случае с погибшей женщиной на Крещение. Телеведущая призналась, что посмотрела видео с происшествием. Бородина призвала никогда не поддаваться бездумному риску и не надеяться на авось.

«Крик ребенка разрывает сердце! Зачем я посмотрела видео со звуком… это ужасно. Одна секунда — и мать на глазах своего ребенка уходит под лед навсегда. Это трагедия на всю жизнь. И проблема не в традиции, религии, а в обычном «авось».

Есть безопасные купели, где стоят спасатели, куда заходят, спускаясь по ступенькам, а не ныряют бомбочкой, будто в бассейн. Более того, любой батюшка вам скажет, что достаточно омовения в своем душе — вода везде одинаковая.

Вера не требует бездумного риска. Она за жизнь и благо. Нельзя купаться в проруби, которая для этого не оборудована, если там нет спасателей, если ты пьяный, после бани, имеешь проблемы с сердцем и т. д.

Я считаю, что купание в неподготовленных, стихийных купелях нужно просто запретить, а перед тем, как нырнуть, человека должен допустить врач. Тогда не будет трагедий в такой светлый праздник!» — поделилась своим мнением телеведущая в Instagram.