«У нас все получилось»: финалист «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый впервые стал отцом

Для Влада и его жены этот ребенок — первенец.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый стал отцом. Жена подарила 25-летнему участнику эзотерического шоу первенца. Экстрасенс поделился трогательным видео с новорожденным в личном блоге.

«Друзья, спасибо всем большое за поддержку. У нас все получилось. Мы вам благодарны», — сказала новоиспеченная мамочка на видео в Instagram.

Влад и Елена Череватые счастливы вместе уже более пяти лет. Законный брак заключили в 2019 году. Пара еще до рождения сына рассказала, что назовут ребенка Львом.

Поклонники экстрасенса поспешили поздравить молодых родителей.

«Пусть ваш малыш растет самым счастливым мальчишкой на свете», «Очень рада за вас, начинается новая жизнь», «С рождением, Лев Владиславович», — умиляются подписчики.

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