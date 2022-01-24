«Очень хочу весну»: Брежнева щегольнула в белых джинсах и модных ботинках на тракторной подошве

Вера Брежнева является популярной певицей. Она является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Но уже много лет блондинка выступает сольно. Во всем ее поддерживает муж Константин Меладзе.

Обычно она много гастролирует, но все свободное время посвящает семье. Поклонники зачастую восхищаются ее чувством стиля. 39-летняя артистка снимается для глянца и выступает в роскошных вечерних нарядах.

Примечательно, что Вера недавно провела отпуск на Мальдивах. Там она носила кюлоты и легкие платья. Но теперь певица вернулась в Россию. Она поделилась архивными кадрами, показав, как проводит время с мужем.

Также артистка похвасталась одним из своих образов. Брежнева щегольнула в белоснежных джинсах и уютном сливочном свитере. Ее теплый лук дополнили ботинки на тракторной подошве, которые вошли в моду в прошлом году и стали хитом.

«Очень хочу весну», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что ей идут монохромные образы. «Просто красавица», «Такая нежная и милая», «Ой, чудесный свитер», «Круто выглядите! Джинсы топовые», «Обожаю такие ботинки! Но этот цвет просто нереальный», «Вы сама весна! Даже когда в свитере», «Вам к лицу белый цвет», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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