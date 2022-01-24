«Я потерял семью, и это меня сломало»: бывший муж звезды «Дома-2» Алены Ашмариной стал бомжевать

Бывший муж звезды «Дома-2» Алены Ашмариной стал бомжевать. Илья Григоренко спит в переходах и подъездах, занимается попрошайничеством. По признанию бывшего мажора, его жизнь пошла под откос после расставания с Аленой.

«Я потерял самое дорогое в жизни — семью. Это меня сломало. Было много ситуаций, когда я выбирал Алену… Сейчас для меня хороший день тогда, когда могу помыть руки или съесть утром хлеб. Бывают дни, когда не поешь и не попьешь», — рассказал Григоренко в шоу «На самом деле» Первого канала.

Илья и Алена познакомились на съемочной площадке знаменитой телестройки. У пары есть общая дочь. Сейчас Ашмарина — многодетная мама и воспитывает четверых детей от разных мужчин. На плечами у теледивы три развода.

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