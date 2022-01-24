«Нет никакой связи с телевидением»: стало известно, куда пропал победитель детского «Голоса» Данил Плужников

26 января победителю 3 сезона детского «Голоса» Данилу Плужникову исполнится 20 лет. Вокалист накопил за это время много музыкальных наград, поступил в училище Гнесиных, однако мечты о большой сцене приходится пока откладывать.

Плужников страдает неизлечимым генетическим заболеванием костей и уже перенес множество операций. После последнего хирургического вмешательства Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Музыкант начинает долгий период реабилитации.

Данил собрал группу, продолжает писать песни и выступать, однако на телевидении все же его не видно. Выяснилось, что телевизионные шоу больше интересует недуг артиста, чем его творчество.

«Никуда не ходим. Года три как нет никакой связи с телевидением. Данила никуда не звали. Точнее, его с радостью приглашают на «Пусть говорят», когда речь идет о людях с инвалидностью, но петь не зовут. К сожалению. Ни в новогодние огоньки, никуда. Поэтому в «Пусть говорят» мы не ходим», сетует мама вокалиста в интервью kp.ru.

Напомним, Данила Плужникова вся страна узнала в 2016 году. Он выиграл в финале «Голоса», спев песню «Нас бьют — мы летаем» Аллы Пугачевой.

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