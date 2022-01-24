Вышла за богатого? Вдова Градского экономила каждую копейку при жизни мужа и тихо приторговывала ненужным

Вдову Александра Градского Марину Коташенко еще при жизни народного артиста нередко обвиняли в том, что замуж она вышла по расчету. Все-таки разница в возрасте слишком большая.

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Однако почти 18 лет красавица-блондинка имела статус сожительницы и лишь незадолго до смерти маэстро обрела долгожданный штамп в паспорте. Да и искупаться в роскоши у нее явно не получилось.

Как рассказала КП домработница звездной семьи, Александр Градский был скуповат и выделял неработающей жене исключительно на самые необходимые вещи, деньгам вел строгий подсчет. Хотя и подарки от него тоже были: «однушка» в Подмосковье и Lexus RX350 2011 года выпуска. В 2014-м артист приобрел его для жены, с тех пор она не меняла свое авто.

Водителя у Коташенко не было, поэтому детей везде возила сама. Бывала у массажиста и в бассейне. А вот в свете ее не видели, в соцсетях тоже, да и с соседями Марина не общалась, ведя затворнический образ жизни.

Засветилась блондинка лишь на Авито, где приторговывала ненужными вещами. Иногда — за сущие копейки, о которых бы не подумала даже обычная среднестатистическая женщина, не говоря уже о даме со статусом жены звезды.

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