«Все «богатство» наружу»: Валя Карнавал стянула свои «тыковки» так, что они слиплись

Юная звездочка «ТикТока» показала, что будет, если утянуть слишком тяжелую грудь лифом-бандо.

Казалось бы, скандал с Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина «Музыкалити» пошел юной звездочке «ТикТока» только на пользу. Валя Карнавал продолжает штурмовать музыкальный Олимп отечественного шоу-бизнеса, покоряя свою публику детской непосредственностью и очарованием.

Правда, именитые мэтры все-таки пытаются донести до красотки, что музыкальное образование еще никто не отменял. Даже Ольга Бузова, которая много лет отражала нападки хейтеров и первых звезд эстрады из-за своего вокала, безустанно занимается пением с умелым репетитором. Вот и Валю многие фанаты посылают в музыкальную школу.

Правда, сама Валя на критику не реагирует, считая, что любой хайп неплох. К тому же, в своем микроблоге Карнавал то и дело щеголяет упитанными телесами. Будто говоря, что завораживает фанатов не только вокалом. Так, позируя в салоне красоты, певица показала, что будет, если она слишком туго утянет свои тяжелые «тыковки» лифом-бандо. «Все «богатство» наружу», «Хороша малышка! С пылу, с жару!!», «Сразу захотелось к парикмахеру сходить, вдруг потом такие же «абрикосики» поспеют», «Это в парикмахерской или в баре на стриптизе??» — писали фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!