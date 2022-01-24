ДНК-тест все покажет: внебрачный сын Абдулова может доказать родство с актером с помощью пиджака

Актер уже умер, но эксперт Александр Поляков уверен, что предполагаемый сын звезды может доказать свое родство с ним.

Александр Абдулов является легендарным актером. Примечательно, что он всегда нравился женщинам, которые не давали ему прохода. И после смерти артиста не раз появлялись слухи, что у него есть внебрачные дети.

В конце прошлого года в пиджаке Александра Абдулова, который висел в шкафу 14 лет, было найдено фото мальчика. Подпись на обратной стороне гласила, что это ребенок актера.

больше по теме Тоже актер: предполагаемый сын Александра Абдулова не знал о звездном папе Александру Коваль уже 34 года.

Тот самый мальчик с фото нашелся. Александр Коваль утверждает, что это он. Предполагаемый сын Абдулова даже поделился другими своими детскими фото. Эксперты выяснили, что снимки подлинные.

На них не было найдено следов фотошопа. По словам Коваля, его мама познакомилась с актером на Одесской киностудии. Она была костюмером, так как хорошо умела шить. В то время Абдулов снимался в фильме «Десять негритят». Он был в браке с Ириной Алферовой, но детей у них не было.

Ранее Коваль заявил, что готов сделать ДНК-тест, чтобы расставить все точки над «i». Однако тот факт, что актер умер, все усложняет. ДНК-экспертизу можно провести.

Можно сверить ДНК Александра и его предполагаемой сестры по отцу, Евгении Абдуловой. Единственной дочке артиста Коваль уже написал, чтобы получить ее согласие. Но если она откажется, есть второй вариант развития событий.

«Современные технологии не ставят четких временных рамок для выделения ДНК из образцов одежды и с других предметов. Все зависит от их состояния, условий хранения, и тут все очень индивидуально», — пояснил Александр Поляков, руководитель лаборатории ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра РАМН, профессор.

Он признался, что сталкивался с подобным случаем, когда ДНК выделили из дореволюционного образца одежды. Но тогда вещь хранилась под стеклом в лаборатории.

«Что касается пиджака, то есть вероятность, что его ткани при условии отсутствия стирки сохранили ДНК хозяина. Шансы, по моему мнению, велики. Однако надо понимать, что это сложное исследование. Такой анализ нельзя проводить в частных лабораториях, они просто не имеют подобных технологий», — рассказал профессор.

Отмечается, что в России есть три лаборатории, где можно это сделать, пишет «Комсомольская правда».

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