И тепло, и стильно: Кудрявцева выбрала модный пуховик-баллон хитового оттенка Барби

Розовые тона в этом сезоне все еще актуальны.

Розовые оттенки постепенно перестали считаться признаком дурного тона. В них все чаще облачаются отечественные звезды, да и Эвелина Хромченко заявила на шоу «Модный приговор», что фэшн-сообщество признало этот цвет.

«Дизайнеры прекрасно понимают, что женщины не перестанут любить розовый цвет, даже в оттенке взбесившейся Барби», — говорила ведущая.

Особенно притягивает этот тон блондинок, и Лера Кудрявцева — не исключение. В ее модном арсенале далеко не одна розовая вещица. Накануне звезда ТВ отметилась в клинике на обследовании, облачившись в модный пуховик-баллон именно этого актуального яркого цвета. В такой дутой куртке, нет сомнений, Лере не только приятно, но и тепло.

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