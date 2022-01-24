В Москве пройдет открытая премьера фильма с Александром Робаком и особенным актером в главных ролях

В короткометражной ленте «Уличное освещение» снялся 27-летний Григорий Данишевский с синдромом Дауна.

Телеканал «ТНТ4» проведет в Москве открытую премьеру фильма «Уличное освещение». Картина рассказывает о людях с синдромом Дауна.

Она стала первой лентой в нашей стране, в которой снялся особенный актер. У 27-летнего артиста Григория Данишевского синдром Дауна.

Вместе с ним в картине «Уличное освещение» снялся известный актер Александр Робак.

Одна из тем фильма — отношение к людям с особенностями развития как к обычным.

Экспертную поддержку картине оказал фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», который поддерживает людей с аутизмом и другими проблемам.

Премьера фильма «Уличное освещение» пройдет 1 февраля в кинотеатре «Москино Космос» и будет открыта для всех желающих. Начало в 17:40.

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