Вау, что на пляже увидеть можно! Брежнева сексуально погладила волосами мякоть поднявшейся груди

3 февраля Вере Брежневой исполнится 40 лет, в это трудно поверить, взирая на ее безупречную фигуру, стройности которой могут позавидовать самые юные девы.

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Звезда улетела на Мальдивы, откуда порадовала фолловеров кадрами в бикини. Нежная блондинка облачилась в небесно-голубой купальник с лифчиком без пуш-ап. Но даже в нем ее пышная грудь показала себя во всей своей красоте и плотности.

Вера Брежнева, позируя для своего Instagram, кокетливо улыбнулась и покачала головой. При этом ее длинные волосы сексуально прошлись по бюсту.

Отметим, что ранее дочь ее мужа Лия Меладзе впервые рассказала широкой публике, в каких отношениях она с певицей. Напомним, 9 лет назад Константин Меладзе оставил свою семью в Киеве и переехал в Москву строить отношения с Верой Брежневой.

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