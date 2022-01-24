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Вау, что на пляже увидеть можно! Брежнева сексуально погладила волосами мякоть поднявшейся груди

Вера Брежнева беззаботно нежится на Мальдивах.

Вау, что на пляже увидеть можно! Брежнева сексуально погладила волосами мякоть поднявшейся груди
Вера Брежнева. Фото: Global look press

3 февраля Вере Брежневой исполнится 40 лет, в это трудно поверить, взирая на ее безупречную фигуру, стройности которой могут позавидовать самые юные девы.

Звезда улетела на Мальдивы, откуда порадовала фолловеров кадрами в бикини. Нежная блондинка облачилась в небесно-голубой купальник с лифчиком без пуш-ап. Но даже в нем ее пышная грудь показала себя во всей своей красоте и плотности.

Вера Брежнева, позируя для своего Instagram, кокетливо улыбнулась и покачала головой. При этом ее длинные волосы сексуально прошлись по бюсту.

Отметим, что ранее дочь ее мужа Лия Меладзе впервые рассказала широкой публике, в каких отношениях она с певицей. Напомним, 9 лет назад Константин Меладзе оставил свою семью в Киеве и переехал в Москву строить отношения с Верой Брежневой.

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