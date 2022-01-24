Чего испугалась Федосеева-Шукшина, сбежавшая из пансионата для престарелых

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно покинула пансионат для пожилых людей, где находился Леонид Куравлев. Причину срочной «эвакуации» объяснил МК адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Оказалось, что артистка услышала заявление Бари Алибасова – младшего о том, что он хочет «помочь» ей и оформить над ней опекунство, оформив брак. По словам адвоката, сделать это без согласия Лидии Николаевны, конечно, нельзя. Однако попортить ей жизнь, потрепав нервы какими-то публичными скандалами, можно. Поэтому звезда советского кино решила не рисковать и вернуться в свою квартиру.

«Разволновалась, расстроилась. Прервала отдых и лечение. «В ужасе бежала из-под венца» — это было так. Между семьями Алибасовых и Шукшиных своеобразные отношения. Поэтому в семье Лидии Николаевны вряд ли ждут с распростертыми объятиями такого «женишка», как Бари-младший. Вот такая история про Ромео и Джульетту, только наоборот», — рассказала адвокат.

Она также подчеркнула, что в пансионат Федосееву-Шукшину оформляли временно, поскольку одна из дочерей Ольга Шукшина, которая ухаживала за ней, приболела. После полного выздоровления планировалось актрису оттуда забрать.

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