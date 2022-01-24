«Никакой это не парик»: Борисова прокомментировала болезненный и уставший вид Малахова

Ведущий шоу «Прямой эфир» внезапно располнел. Зрители подозревают, что в его жизни что-то случилось. Однако Дана Борисова смогла выяснить правду.

Андрей Малахов большую часть жизни работает на телевидении. Он привык всегда быть в центре событий и добывать эксклюзив из первых уст. Примечательно, что вся страна следит за его работой.

Для многих телеведущий был примером, так как посещал спортзал, выглядел подтянутым и одевался с иголочки. Однако в последнее время его внешний вид изменился. Зрители заметили, что он поправился, а также теперь носит длинные волосы.

Публика была обеспокоена его болезненным и уставшим видом. Многие даже решили, что он начал носить парик. Сам Малахов хранит молчание. Он погружен в работу и не реагирует на слухи.

А вот Дана Борисова решила узнать правду, так как знакома с телеведущим очень давно. Они вместе работали на Первом канале и спустя годы Андрей поддержал коллегу, которая боролась с зависимостью.

«Гонят, что он плохо выглядит… Вообще не понимаю, кто и зачем распускает эти слухи. Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило. Никакой это не парик, а свои натуральные волосы. Просто он пользуется сухим шампунем, который утяжеляет волосы и добавляет им объем. Плюс «воздушная» укладка дает эффект парика. Потом я говорила и с редакторами программы, они ничего странного тоже не видят и домыслы отвергают. Вот и я всех призываю слухам не верить, гипотез не строить и негатив не лить», — добавила Дана в беседе с «Дни.ру».

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