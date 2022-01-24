«Ты будешь имя менять?»: дочь Нюши Симба впервые ответила на вопрос, который волнует многих

В 2019 году поклонники певицы Нюши с нетерпением ждали, когда она рассекретит имя своей маленькой дочери. И, пожалуй, никто не предполагал, что оно будет таким экзотичным.

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Артистка и ее муж Игорь Сивов назвали малышку Симбой, заявив, что у сильной личности должно быть и сильное имя. А ассоциации с мультиком «Король Лев» их, дескать, ни капельки не смущают. Тем более, им нравится эта сказка.

Многие почитатели Нюши восприняли ее креативную идею с восторгом, оценив ее оригинальность. Однако некоторые приверженцы традиционных ценностей даже стали высказываться, что девочка, когда подрастет все равно сменит имя.

И вот час настал, Игорь Сивов сам спросил у своей подросшей наследницы, что она намерена делать дальше.

«Симба, ты будешь имя менять?» — спросил малышу бизнесмен. «Нет!» — с рычанием ответила наследница певицы.

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