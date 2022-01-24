«Без штанов?»: 43-летняя Толкалина прижала коленку к груди, а снизу только трусики

Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского не постеснялась щегольнуть тем, что обычно прячет под юбкой.

В свои 43 года Любовь Толкалина выглядит просто восхитительно! Актриса театра и кино достойна всяких похвал: стройная фигура, длинные ноги от ушей, точеная талия, моложавая внешность — все при ней.

Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского знает, что хороша собой и не перестает баловать поклонников, особенно ее мужскую часть, «горячими» кадрами.

Так, позируя на мраморной лестнице, звездная красотка интимно прижала коленку к груди, как бы «случайно» засветив то, что обычно она прячет под юбкой. Толкалина словно забыла, что там внизу на ней одни тонкие трусики.

«А что это на бедре? Родимые пятнышки?? Прям как два укуса», «Ой, пузырик вспух!», «Ну а что?? Она же в белье, не голышом, как некоторые», «Какой интим! Сочно», «Ножку приподняла так соблазнительно, а там трусики на виду», «Забыла, что без штанов?», «Во дает! Смелая, раскрепощенная», «Взрослая тетка! Знает, чем брать», — пишут фолловеры.

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