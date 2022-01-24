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«Без штанов?»: 43-летняя Толкалина прижала коленку к груди, а снизу только трусики

Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского не постеснялась щегольнуть тем, что обычно прячет под юбкой.

«Без штанов?»: 43-летняя Толкалина прижала коленку к груди, а снизу только трусики
Любовь Толкалина. Фото: Instagram.com/tolkalinaliuba

В свои 43 года Любовь Толкалина выглядит просто восхитительно! Актриса театра и кино достойна всяких похвал: стройная фигура, длинные ноги от ушей, точеная талия, моложавая внешность — все при ней.

Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского знает, что хороша собой и не перестает баловать поклонников, особенно ее мужскую часть, «горячими» кадрами.

Так, позируя на мраморной лестнице, звездная красотка интимно прижала коленку к груди, как бы «случайно» засветив то, что обычно она прячет под юбкой. Толкалина словно забыла, что там внизу на ней одни тонкие трусики.

Актриса Любовь Толкалина
Любовь Толкалина в весьма эффектной позе прижала коленку к груди, сверкнув тем, что снизу. Фото: Instagram.com/tolkalinaliuba

«А что это на бедре? Родимые пятнышки?? Прям как два укуса», «Ой, пузырик вспух!», «Ну а что?? Она же в белье, не голышом, как некоторые», «Какой интим! Сочно», «Ножку приподняла так соблазнительно, а там трусики на виду», «Забыла, что без штанов?», «Во дает! Смелая, раскрепощенная», «Взрослая тетка! Знает, чем брать», — пишут фолловеры.

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