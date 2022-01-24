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«Что за челочка? Ну жесть»: новая прическа мужа Боярской в духе «пацанчика из 90-х» изумила публику

Максим Матвеев показался поклонникам в новом имидже.

«Что за челочка? Ну жесть»: новая прическа мужа Боярской в духе «пацанчика из 90-х» изумила публику
Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Фото: instagram.com/maxim_matveev_/

Елизавета Боярская не скрывает, что влюбилась в своего мужа Максима Матвеева практически с момента их первой встречи на одной съемочной площадке. Потом несколько лет актриса тайно испытывала теплые чувства к нему и искала повод для встречи. Работа в кино, к счастью, свела их вновь, больше артисты не расставались.

По словам дочери Михаила Боярского, прежде всего Максим Матвеев привлек ее своей красивой внешностью, а потом уже она оценила его человеческие качества. И действительно, артист следит за собой, всегда элегантно и стильно выглядит. Но на этот раз он удивил публику.

В личном блоге муж Елизаветы Боярской обнародовал снимок с новой стрижкой — «под ежика» с «выщипанной» челкой. Так выглядели когда-то провинциальные «пацанчики из 90-х». Что случилось?

Максим Матвеев.
Максим Матвеев. Фото: instagram.com/maxim_matveev_/

Как пояснил в комментариях своего Instagram Максим Матвеев, эта стрижка — примерка образа для его героя Артема Стрелецкого из сериала «Триггер-2». Многие фолловеры вздохнули с облегчением.

«Что за челочка? Ну жесть», «Боже, только не это», «Это очень смешно. Но у меня брат с такой ходил», «А у меня муж», — прокомментировали люди в Сети.

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«Триггер-2»Елизавета БоярскаяМаксим МатвеевСериал «Триггер»смена имиджа