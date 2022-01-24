Повернулась ко всем задом: 39-летняя Ходченкова засветила рельефную бугристую спину в купальнике

Звезда театра и кино Светлана Ходченкова — завсегдатай на Мальдивах. Актриса бывает там, пожалуй, чаще, чем в Москве.
Светлана Ходченкова регулярно летает в теплые края, как только у нее выдается пауза в работе.
Свое недавнее 39-летие Светлана Ходченкова тоже отметила на Мальдивах.
Каждый раз прилетая на острова, актриса делится с поклонниками своими откровенными, но при этом очень эстетически и стилистически выверенными снимками.
Показывает себя и свое тело Светлана Ходченкова не только спереди, но и сзади.
Актриса позировала для того, кто ее снимал, спиной, повернувшись пятой точкой, самой мясистой частью своего тела, к камере.
Светлана Ходченкова облачена в купальник, ее спина открыта. Видны все неровности и бугры, которые, вероятно, появились в результате занятий спортом. Светлана Ходченкова, как известно, много времени проводит в спортзале и обожает йогу и пилон.
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