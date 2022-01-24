«Мама сказала, что я четверочница!»: Екатерина Климова отмечает свой сорок четвертый день рождения

Звезда театра и кино Екатерина Климова 24 января отмечает свой день рождения. Актрисе исполнилось 44 года.

К этому прекрасному возрасту она подошла с отличным результатом. У Екатерины Климовой четверо детей — два сына и столько же дочерей. Она востребована в профессии и обожаема своими поклонниками.

Пользуется Екатерина Климова и любовью своей семьи. Мама актрисы была в числе первых, кто побаловал именинницу. Еще накануне родительница звезды испекла для именитой дочери тортик ко дню рождения.

Екатерина Климова, с самого утра принимающая поздравления по случаю своего праздника, поблагодарила в микроблоге тех, кто всегда рядом с ней.

«Мама сказала, что сегодня я четверочница! Ну, и прекрасно, значит, скоро и пятерки начну получать! Спасибо, моя семья! А моя семья — это не только близкие мне люди, это и вы все, все кто дарит мне свое время, внимание, любовь. Благодаря вам крылья за спиной и счастье в глазах. Вокруг меня слишком много любви, а я просто зеркало: ваше отражение, отражение ваших прекрасных душ!» — написала Екатерина Климова.

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