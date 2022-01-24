Вокруг абстрактные картины, маки и иконы: Водянова без макияжа и укладки собрала званый ужин в своем парижском доме

Российская топ-модель Наталья Водянова побывала со своими друзьями из фэшн-индустрии на показе моделей Paco Rabanne в Париже. А потом всей компанией они пришли в дом звезды подиумов и бизнесмена Антуана Арно.

В домашней обстановке Наталья Водянова позволила себе предстать перед гостями званого ужина без укладки и макияжа. Но даже в таком виде Наталья Водянова выглядела свежо и мило.

На обнародованных в Сети кадрах видно, что знаменитость накрыла для своих друзей красивый стол, украсив его маками, а за ее спиной, кроме абстрактных картин, можно заметить православные иконы.

Модель хоть и живет много лет в Европе не забывает о своих корнях, часто бывает в России, все ее пять детей прекрасно говорят по-русски, чтят национальные традиции.

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