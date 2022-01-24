Скромные обои, на стенах фото с внучкой-чемпионкой, все чистенько! Загитова показала, как живут ее бабушка и дедушка

Родственники сразу же накрыли для внучки богатый стол! Тут и соленья - огурчики, помидорчики, и суп с вермишелью, и холодец, и свежий хлеб.

Алина Загитова в Storeis микроблога поделилась свежими кадрами, немало заинтриговав своих поклонников. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Игр в Пхенчхане поделилась снимками из поезда в купе. При этом, куда именно она едет, подопечная Этери Тутберидзе говорить не стала, сохранив интригу.

Оказывается, фигуристка приехала в дом своих родственников, чтобы навестить бабушку и дедушку. Близкие тут же накрыли для чемпионки богатый стол: тут и супчик с вермишелью, и холодец, и соленья — огурчики и помидорчики, свежий хлеб и крепкий чай. Все, как любит Алина. На зимних каникулах у бабушки и дедушки фигуристка может тайком наесться в гостях. Все-таки спортсмены стараются держать себя в форме и не переедать.

После сытного обеда Алина Загитова поделилась домашним снимком с родственниками, показав, в каких условиях живут ее бабушка и дедушка.

И пусть в доме родни олимпийской чемпионки нет напускной роскоши, все выглядит вполне достойно и уютно. На стенах простенькие, но красивые цветочные обои, всюду фоторамки с портретами внучки Алины с именитыми персонами. В доме прибрано и чистенько. Видно, что бабушка фигуристки следит за порядком. Вместе с родственниками Загитова уселась на деревянную кровать с матрасом. Кстати, бабушка у спортсменки еще совсем молодая, особого очарования ей добавляет голубой платочек.

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