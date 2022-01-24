«Одичавший пингвин»: Собчак в плаще, как у доставщика еды, отдохнула с мужем на необитаемом острове

Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и несколькими друзьями улетела в Аргентину. В поисках приключений она с режиссером решила посетить необитаемый остров известный тем, что на нем живут пингвины.

В личном блоге звезда написала, что это путешествие стало для нее настоящим испытанием — она продрогла на нем до мозга костей, да и пингвинов светская львица обозвала «разжиревшими чайками».

Чтобы хоть как-то спастись от пронизывающего ветра и сырости Ксении Собчак и Константину Богомолову пришлось нарядиться в желтые плащи-дождевики, очень напоминающие те, что носят доставщики еды небезызвестной курьерской службы.

В какой-то момент ведущая просто стала истошно кричать. Кто-то из ее компании прокомментировал этот поступок.

«Одичавший пингвин. Самка», — сказал человек за кадром обнародованного в Сети видео с путешествием Собчак.

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