Каникулы в Майами: Кристина Орбакайте, облачившись в черный топ, пришла в ресторан с мужем и дочкой Клавой

Певица Кристина Орбакайте проводит отпуск со своей семьей в Америке.

Популярная вокалистка и актриса Кристина Орбакайте — прекрасный пример того, как можно совмещать блестящую карьеру и успех у публики с заботами о семье.

Кристина Орбакайте востребована у своего зрителя и обожаема близкими.

Сейчас у Кристины Орбакайте творческая пауза. Звезда воспользовалась ею, чтобы провести время со своей семьей — мужем Михалом Земцовым и дочкой Клавдией.

Все вместе они отдыхают в Майами, где у звездной семьи есть собственная недвижимость.

В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась видео, на котором запечатлен фрагмент визита знаменитости с мужем и дочкой в ресторан. Орбакайте, ее муж и дочка Клава сидят за еще не накрытым столом.

Для выхода в свет Кристина Орбакайте облачилась в черный топ, ее дочка Клавдия выбрала блузу в вертикальную полоску, а Михаил Земцов предстал в рубашку в крупную клетку.

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