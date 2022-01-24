«Все на пляже вожделеют?»: Ходченкова интимно скользнула по лазурной глади крепкой маленькой грудью

Актриса в свои 39 лет не постеснялась позировать топлес.

Светлана Ходченкова — девушка видная и эффектная. Многие поклонники помнят ее по роли в военной драме Станислава Говорухина. Правда тогда Света обладал совсем другими параметрами тела.

Поговаривают, что именитый режиссер в свое время упрашивал музу не худеть, призывая ее сохранить свою самобытность. Говорухин уверял, что всегда будет снимать Светлану в своих картинах, если она откажется от стереотипности, не будет походить на стройных актрис с модельной внешностью. Однако Ходченкова все сделала по своему.

Сейчас Света много снимается в кино, но прежних ролей в колорите «та самая русская женщина», уже не получает. Хотя может быть и саму актрису не прельщают такие предложения.

Вы только посмотрите, как смело и деликатно Ходченкова оголилась в воде, изящно скользнув по лазурной глади своими прелестями. При этом Светлана позировала топлес, интимно скинув бюстгальтер с маленькой крепкой груди. «Нагишом?», «А трусики-то хоть оставила??», «Ммм… фантазия пошла», «До чего же хороша! Озорница!», «Все на пляже вожделеют?» — пишут фолловеры.

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