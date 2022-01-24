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«Как быстро бежит время»: Сергей Лазарев публично обратился к повзрослевшей дочери своего погибшего брата

Певец Сергей Лазарев поздравил любимую племянницу Алину с днем рождения.

«Как быстро бежит время»: Сергей Лазарев публично обратился к повзрослевшей дочери своего погибшего брата
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Известный певец Сергей Лазарев поделился в микроблоге снимком со своей племянницей. Девушка по типажу очень похожа на своего знаменитого дядю — те же черные глаза, темные волосы и улыбка.

Алине исполнилось восемнадцать лет, и Сергей Лазарев решил поздравить племянницу публично, посвятив ей несколько теплых строк.

«Моя любимая племяшка! Алинка! С 18-летием! С совершеннолетием! Как быстро бежит время! Будь здорова и счастлива! Безумно горжусь тобой и твоими успехами в театральном институте! Восхищаюсь твоим здравым умом и взрослыми поступками! Дерзай! Совершенствуйся! Иди только вперед! У тебя все получится. Люблю сильно-сильно!» — обратился к имениннице Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев и его племянница Алина
Сергей Лазарев и его племянница Алина. Фото: instagram.com/lazarevsergey/

Напомним, отец Алины, старший брат Сергея Лазарева Павел умер в марте 2015 года от остановки сердца.

Трагедия стала последствием страшного ДТП, в которое попал Павел Лазарев в Москве. На момент смерти ему было всего 37 лет.

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