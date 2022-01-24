Интимный момент: Вера Брежнева показала, что они делают с Константином Меладзе, когда остаются вдвоем

Певица Вера Брежнева по просьбе своих подписчиков провела ревизию в телефоне и показала фотографии, которые хранятся в ее архиве.

Кадры сделаны в разное время, по разным поводам и в разных странах. Один из снимков выглядит очень неоднозначно.

Вера Брежнева запечатлела на нем интимный момент. Она и ее муж, продюсер и композитор Константин Меладзе, остались наедине.

Вера Брежнева вытянула свои ножки так, что уперлась супругу прямо в промежность. А тот нежно обхватил рукой ступни ее ног, облаченные в носки.

Снимок датирован двадцать вторым маем 2021 года.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе несколько лет счастливы в браке. Их свадьба была тайной, как и отношения, которые они долгое время скрывали.

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