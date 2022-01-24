Аллуся спустилась к завтраку? Пугачева в балахоне заглянула на кухню, а там двойняшки Гарри и Лиза ели эклеры и пончики в шоколаде

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился редкими домашними кадрами, «подловив» свою вторую половинку в гостиной подмосковного замка в деревне Грязь, а потом и на кухне. Утром Алла Пугачева с легкой взъерошенной прической из мелких кудрей и коротеньком черном балахоне с плотными капроновыми колготками спустилась из своей спальни на завтрак. В гостиной именитую маму первым заметил Гарри. Он подарил Примадонне букет цветов, чем немало растрогал певицу. Алла Борисовна едва не пустила слезу, так приятно ей было внимание сынишки Гарри.

«Это мне такие цветы?» — удивленно спросила сына певица. «Да!» — скромно ответил Гарри, немного смутившись тем, что его мама так расчувствовалась. «Вот оно счастье, Господи! Невозможное счастье», — едва не рыдая, причитала Алла.

Ну а потом уже к завтраку Примадонна заглянула на кухню, а там двойняшки Гарри и Лиза перед школой с аппетитом лакомились эклерами и пончиками в шоколаде. Алла Пугачева кокетливо прижалась к мужу шоумену Максиму Галкину, словно любуясь этой семейной идиллией.

Певица изящно скрестила стройные ножки, подчеркнув свой элегантный лук. Даже в особняке Примадонна иногда ходит на каблучках, демонстрируя совершенство форм. Ну а шоумен Максим Галкин не перестает одаривать свою вторую половинку комплиментами.

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