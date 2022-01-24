Если в замке сломался телевизор: Николаев эффектно музицировал за фортепьяно с сыном Аллы в Грязи

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился памятными кадрами одной из зимних вечеринок в подмосковном замке в деревне Грязь. Тогда в гости к кумовьям заглянул композитор Игорь Николаев. Вместе с Гарри музыкант придумал целую историю о том, что в особняке сломался телевизор и поэтому им приходится развлекать пресыщенную публику лирическими этюдами.

Муж певицы Юлии Проскуряковой в четыре руки музицировал за фортепиано с сыном Примадонны, к полному восторгу присутствующих на банкете именитых гостей. Многие не могли поверить, что Игорь Николаев вместе с Гариком просто импровизировали и даже ни разу не репетировали вместе перед тем, как сесть за фортепиано. Все свои дела отложила даже дочка Аллы Пугачевой. Вприпрыжку Лиза вбежала в гостиную, услышав такую проникновенную мелодию.

«Телевизор в доме не работает», — отметил Игорь. «Как не работает?» — удивились гости в особняке Примадонны. «Ну, это мы сюжет снимаем», — добавил композитор, намекнув, что они с Гариком придумали свою историю. «А, Господи», — тут же нашелся Галкин. «Хорошо, что есть творческий фортепьянный дуэт! И мы заменим все радости праздничной ночи», — уточнил муж Проскуряковой. «Гарри, а ты спать еще не хочешь?» — спросили гости у сына Аллы. «Итак… наша композиция! Снимайте, как он играет, а то никто не поверит», — прервал все расспросы композитор.

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