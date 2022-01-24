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Не удержался на груди? Светлана Ходченкова сбросила лифчик от бикини прямо на белый песочек мальдивского пляжа

Светлана Ходченкова полностью раскрепостилась на отдыхе, давая понять, что загорает топлесс.

Не удержался на груди? Светлана Ходченкова сбросила лифчик от бикини прямо на белый песочек мальдивского пляжа
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Актриса Светлана Ходченкова, на днях отметившая свое 39-летие, сейчас отдыхает на Мальдивах. Она обожает эти райские места и часто сбегает туда от зимы и московской холодной погоды.

Вот и новый год своей жизни Светлана Ходченкова встретила тоже на Мальдивах.

На берегу Индийского океана актриса чувствует себя счастливой и делится своим настроением с подписчиками микроблога. Во время отдыха на Мальдивах Светлана Ходченкова исправно пополняет свою страничку горячими снимками.

На этот раз звезда дала понять, что загорает на пляже топлес. В сторис микроблога Светлана Ходченкова разместила фото, на котором запечатлела лифчик от бикини. Но не на себе, а на белом песочке мальдивского пляжа.

Светлана Ходченкова скинула верхнюю часть от бикини
Светлана Ходченкова скинула верхнюю часть от бикини. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Поклонникам Светланы Ходченковой остается только гадать, что может означать сей кадр — не удержался ли лифчик на ее груди и упал, или же звезда сама его сбросила, чтобы подставить солнышку интимные части своего тела.

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