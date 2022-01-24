Не удержался на груди? Светлана Ходченкова сбросила лифчик от бикини прямо на белый песочек мальдивского пляжа

Актриса Светлана Ходченкова, на днях отметившая свое 39-летие, сейчас отдыхает на Мальдивах. Она обожает эти райские места и часто сбегает туда от зимы и московской холодной погоды.

Вот и новый год своей жизни Светлана Ходченкова встретила тоже на Мальдивах.

больше по теме Из одежды только прозрачная накидка: Светлана Ходченкова показала идеальные изгибы своего обнаженного тела Актриса Светлана Ходченкова полностью раскрепостилась на Мальдивах.

На берегу Индийского океана актриса чувствует себя счастливой и делится своим настроением с подписчиками микроблога. Во время отдыха на Мальдивах Светлана Ходченкова исправно пополняет свою страничку горячими снимками.

На этот раз звезда дала понять, что загорает на пляже топлес. В сторис микроблога Светлана Ходченкова разместила фото, на котором запечатлела лифчик от бикини. Но не на себе, а на белом песочке мальдивского пляжа.

Поклонникам Светланы Ходченковой остается только гадать, что может означать сей кадр — не удержался ли лифчик на ее груди и упал, или же звезда сама его сбросила, чтобы подставить солнышку интимные части своего тела.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.