«Отъелась! Под трусами слиплось»: Клава Кока вильнула «гром»-бедрами, щегольнув тем, что снизу

Юная звездочка «ТикТока» после скандала с Ольгой Бузовой улетела на Мальдивы.

Клаве Коке уже досталось от поклонников Ольги Бузовой за то, что та «подловила» подругу в весьма непривлекательном состоянии. На звездочку «ТикТока» въелся даже Дима Билан, он отчитал поп-диву, уточнив, что, как настоящая подруга, Клава не должна была так компрометировать Бузову пусть и ради хайпа.

В Stories микроблога поп-дива показала, как пошатывающаяся экс-ведущая проекта «Дом-2» идет в SPA, спотыкаясь на каждом шагу. Поверх банного халатика Бузова натянула куртку Клавы Коки. А певица больше переживала на свой пуховик, нежели за то, что Ольга вот-вот плюхнется в сугроб.

После скандала с экс-возлюбленной шоумена Давида Манукяна звездочка «ТикТока» улетела на Мальдивы. Клава Кока сверкнула упитанными телесами в мини-бикини, сверкнув крепкими ягодицами в тонких трусиках. «Шикарно! А Бузову-то не позвали??», «Отъелась! Под трусами слиплось», «С таким задом только стринги», «Даже подмышки сексуальные», «Все прыгает и скачет! А за чей счет банкет??» — написали фолловеры.

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