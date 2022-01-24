«Отвечать за то, что дама приходит в бассейн и пьет вино?!»: адвокат хозяйки фитнес-клуба, где погибла дочь Конкина, впервые о трагедии

Прошло почти полтора года, как известный актер Владимир Конкин потерял единственную дочь. София умерла в больнице, куда ее доставили из столичного фитнес-клуба.

Ответственность за ее смерть была возложена на хозяйку фитнес-клуба, мать двоих детей Анну Андрианову. Адвокат женщины Виктория Шошина уверена, что та ни в чем не виновата.

«Конкин пытается лишить матери двоих других детей и требует с нее 11 миллионов рублей, так как считает, что его внучка (у Софии осталась дочь) не должна иметь никаких материальных проблем. Если в работе фитнес-клуба и имелись нарушения, связанные с санитарными вопросами, то они никах не связаны с наступившими последствиями с Конкиной Софией, не находятся в причинной связи с наступлением ее смерти», — отметила адвокат Виктория Шошина.

Адвокат уверена, что произошедшее с дочерью Конкина — несчастный случай. В фитнес-клубе сделали все возможное, чтобы спасти жизнь Софии. Оперативно была оказана первая помощь и вызвана бригада врачей. Виктория Шошина напомнила, что дочь Владимира Конкина длительное время злоупотребляла спиртными напитками.

«В день посещения клуба могла одна выпить две бутылки вина, вторую — непосредственно в раздевалке клуба перед тем, как пойти в воду. По крайней мере, данные судебно-медицинского исследования свидетельствуют о том, что при доставке пациентки в больницу у нее были взяты анализы, результаты которых говорят о серьезной степени опьянения: содержание этанола в крови составляло 2,25 граммов на литр и 2,96 грамма — в моче. Но почему-то Андрианова должна отвечать за то, что пьяная дама приходит в бассейн и распивает вино?!» — цитирует адвоката Викторию Шошину издание «СтарХит».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.