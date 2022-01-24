На голове неряшливый пучок: Бузова в пуховике-дутике под омлет покуражилась в лифте

Ольга Бузова отдыхала на горнолыжном курорте в Куршевеле вместе с Клавой Кокой. Однако дружба двух львиц отечественного шоу-бизнеса продлилась недолго. Звездочка «ТикТока» вызвала недовольство Димы Билана, показав в Storeis микроблога Бузову в махровом халатике, разгуливающую по сугробам. Наставник вокального проекта «Голос» уточнил, что Клаве Коке не стоило так компрометировать подругу.

В ответ поп-дива заверила, что все эмоции на видео были настоящими, они просто веселились и дурачились с экс-ведущей «Дома-2». Только вот сама Ольга после этого случая в компании с Клавой больше не появлялась.

Пока Кока во всю отрывается на Мальдивах, Ольга Бузова приступила к съемкам. Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна позировала в лифте, состроив забавные гримасы. Певица примерила пуховик-дутик под омлет и спортивные утепленные штаны. Образ теледивы дополнили очки-лисички и неряшливый пучок, как будто звезда «Дома-2» не успела помыть голову.

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