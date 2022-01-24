«Тренировочный раз надо жениться»: Стриж объяснила, почему Корчевникову не везет в любви

Как отметила радиоведущая, он ко всему слишком серьезно относится.

Телеведущая Ксения Стриж в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее коллега Борис Корчевников никак не женится.

«Не надо к этому всему в этой жизни так серьезно относиться. Вот поэтому ты до сих пор и не женат. Будешь старый — кому ты нафиг нужен. Хотя бы тренировочный раз надо жениться». Ксения Стриж

Присутствующая в студии актриса Яна Поплавская заметила, что не надо советовать Борису Корчевникову. «Ну ты насоветуешь сейчас ему. Я вот в итоге на 25 лет в браке задержалась», — заявила она.

Напомним, что Борис Корчевников никогда не был женат. При этом он не раз говорил, что мечтает о семье.

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