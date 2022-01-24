«Две недели в трендах»: Билан назвал причину успеха своего дуэта с Власовой

Дима Билан представил новый дуэт. Артист решил спеть вместе с Натальей Власовой. Они записали песню «Она любила музыку», которая в короткие сроки полюбилась миллионам и ворвалась на вершины чартов.

В своем инстаграме Билан рассказал, как проходила работа над треком и объяснил причину такого успеха.

«2 000 000 просмотров, 2 недели в трендах на YouTube. Неожиданный, но по-настоящему музыкальный дуэт! Искренний творческий порыв! Мы с Наташей выпустили песню и клип вопреки всем современным правилам (без цифровой подготовки и во время праздников), у нас просто не было времени на должную подготовку, но мы тонко чувствовали и рискнули! Ведь самое главное, что у нас было и есть всегда — это вы, дорогие слушатели!» — написал Билан.

Напомним, в конце прошлого года Дима Билан отметил свое 40-летие. Позже он показал самый, на его взгляд, трогательный подарок. Кто-то из близких подарил настоящий дом его коту Соломону.

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